Konya'da taksi durakları ve sürücülere "12 kural" denetimi ve bilgilendirmesi

KONYA (İHA) - Konya'da trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek için denetimlerine ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Huzurlu Trafik denetimleri kapsamında taksi durakları ve ticari taksileri denetleyen ekipler, taksi sürücülerini bilinçlendirmek adına afiş ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 12 kuralın yer aldığı broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikteki kaza oranını en aza indirmek için hem denetleme hem de bilgilendirme çalışmalarını 7 gün 24 saat ara vermeden sürdürüyor. Denetimlerde teknolojik imkanları üst düzeyde kullanan polis ekipleri ayrıca görsel ve işitsel materyallerle de sürücüleri ve halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.

Taksicilere afiş ve broşürler dağıtılarak uyulması gereken kurallar anlatıldı

Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışmalar kapsamında, il merkezinde bulunan 80 adet taksi durağı ve 800 adet ticari taksiyi denetlemek ve bilgilendirmek için çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde hem sürücüleri ve yolcuları bilinçlendirmek hem de farkındalık oluşturmak için taksi duraklarına ticari taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralı kapsayan 100 adet afiş ve 300 adet broşür dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 12 kuralın yer aldığı broşürler sürücülere dağıtılarak uyulması gereken kurallar anlatıldı. Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlara asılacak.

Dağıtılan "12 Kural" broşüründe şu ifadeler yer alıyor:

"Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz", "Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız", "Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz", "Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız", "Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız", "Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz", "Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergahı sunmalısınız", "Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz", "Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz", "Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız", "Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz", "Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız." - KONYA