Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Bozan Can yönetimindeki 42 E 2258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA