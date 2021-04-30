Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Bozan Can yönetimindeki 42 E 2258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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