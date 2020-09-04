Konya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
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Konya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın bariyere çarpıp takla atması sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

04.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:47

Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın bariyere çarpıp takla atması sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

Konya-Ankara kara yolunun ilçe girişinde, Doğukan Çapan (19) idaresindeki 06 FK 5471 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyere ve çöp konteynerine çarparak takla attı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çapan, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Konya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

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