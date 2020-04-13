Konya'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'da virajı alamayarak takla atan aracın sürücüsü öldü.
13.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:44
Konya'da virajı alamayarak takla atan aracın sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Osman Tin (63) idaresindeki 48 N 4092 plakalı otomobil, Karatay ilçesi Erler Mahallesi istikametinde virajı alamayarak yoldan çıkarak takla attı.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Tin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA