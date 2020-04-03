Konya'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü KONYA'nın Kulu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan yol kontrol noktasında araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan yol kontrol noktasında araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Kulu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Ankara- Konya yolu kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Polis ekipleri, araçları durdurup, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Bu sırada ateşi yüksek çıkanlar, bir süre yol kenarında dinlendirildi. Tekrar yapılan ölçümde yine ateşi yüksek çıkan olursa sağlık ekibine bilgi verileceği belirtildi. Polis ekipleri, otobüslerdeki yolcuların seyahat izin belgelerini de kontrol etti. ?

Kaynak: DHA