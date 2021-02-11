Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava
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Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava

11.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:58
Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava

Konya'da Suriye uyruklu bir gencin, motosikletlerle önü kesildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu bulunan, 18 yaşından küçük 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da Suriye uyruklu bir gencin, motosikletlerle önü kesildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu bulunan, 18 yaşından küçük 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) tutuklu sanık H.Y, tutuksuz sanıklar A.M, K.Y, B.O. ve müştekiler ile avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık H.Y, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, öldürme kastı taşımadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık B.O. olay anında arabasına şişe fırlattığı bir araç sahibiyle tartışmaya başladığını, bu nedenle maktul ve diğer sanıklar arasında yaşanan kavgayı göremediğini öne sürdü.

B.O, olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Diğer sanıklar A.M. ve K.Y'de önceki beyanlarını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, tüm dosya kapsamı, kuvvetli suç şüphesini gösterir olguların bulunduğu, sanığın delillere tesir etme ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle sanık H.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde 5 Haziran 2019'da yaşanan olayda, arkadaşının kullandığı motosikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin önü, motosikletli 4 kişi tarafından kesilmiş, taraflar arasında çıkan kavgada, Suriyeli genç göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Polis, ekipleri 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi kısa sürede saklandıkları evde yakalamış, şüpheliler H.Y, B.O, A.M. ve K.Y. hakkında, kasten öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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