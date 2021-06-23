Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
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Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'ndeki Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

Dumanları gören komşuların ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evin alt katında oturan anne Kader (21) ile baba Cihat el-İsmail (23), kendi imkanlarıyla evde dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el-İsmail yaşamını yitirdi. Küçük Nuran'ın yangın sırasında çöken çatının enkazı altında kaldığı belirtildi.

Çocukların cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne ile baba, çalışmaları gözyaşları arasında izlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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