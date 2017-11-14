Konya'da Suriye Uyruklu Hamile Kadının Gasbedildiği İddiası

Konya'da Suriye uyruklu hamile kadını bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonu, küpe ve 300 lirasını gasbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde Suriye uyruklu kadının bıçakla yaralanıp gasbedilmesiyle ilgili ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, olaya karıştığı ileri sürülen 15 yaşındaki F.O. polis ekiplerince yakalandı.



Polis, F.O'nun ifadesi doğrultusunda, A.Ç. (16), Hasan B. (19), ve Musa O'yu (23) da yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Merkez Meram ilçesinde Suriye uyruklu Aya Alragab'ın (29), 12 Kasım Pazar günü Ekmekkoçu Mahallesi'ndeki evine giren şüpheliler, hamile kadını bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonu, küpe ve 300 lirasını alıp kaçmıştı.



Bıçakla boğazından yaralanan Aya Alragab, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.