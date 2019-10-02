Konya'da şüpheli ölüm

02.10.2019 20:26

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adile Güler (22), Kızılcalar Mahallesi İncesu yolundaki apartmanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güler'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA