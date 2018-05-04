Konya'da 55 Yaşındaki Şoför, Direksiyon Başında Ölü Bulundu

Konya'da bir kişi, boş arazideki otomobilde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sille Caddesi'ndeki boş arazide park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kısa sürede ihbarda belirtilen adrese gelen ekipler, 42 CRG 16 plakalı otomobil içerisinde 55 yaşındaki Molla Bağlar'ın cesedini buldu.

Bağlar'ın cesedi, polisin incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Molla Bağlar'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından açıklanacağı belirtildi.