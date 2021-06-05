Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında bir otomobil ile Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Araç Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 karayolu uygulama noktasında durduruldu. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden S.D.'nin üzerinde 4 gram sentetik uyuşturucu, araçta ise 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.O. ile yanında bulunan S.D. gözaltına alınırken, araçta polis merkezi bahçesine çekildi. Şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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