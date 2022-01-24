Konya'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Konya'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'daki bir sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'daki bir sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, fabrikada herhangi çalışanın olmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Konya, Güncel, Haber

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