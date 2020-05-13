Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, sulama kuyusundaki sıra nedeniyle çıkan kavgada Ali Ş. (23), amcası Kamil Ş. ve kuzeni Yusuf Ş.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, sulama kuyusundaki sıra nedeniyle çıkan kavgada Ali Ş. (23), amcası Kamil Ş. ve kuzeni Yusuf Ş.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay, saat 10.30 sıralarında, Kadınhanı ilçesine 80 kilometre uzaklıktaki Sıçakara Mahallesi mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, kardeş 2 aile arasında sulama kuyusundan sulama sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., amcası Kamil Ş. ile oğulları Yusuf Ş. ve Mehmet Ş.?ye ateş etti. Yusuf Ş. olay yerinde, babası Kamil Ş. ise kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mehmet Ş. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, Ali Ş. ile babası Kerem Ş.?yi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA