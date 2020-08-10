Konya'da su kanalına düşen çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Konya'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına düşen çocuk, hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
10.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:49
Konya'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına düşen çocuk, hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 8 Ağustos'ta düştüğü İvriz Mahallesi Fındıklık mevkisinde bulunan hidroelektrik santralindeki (HES) su kanalından çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Taha Gözüküçük, ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesine sevk edildi.
Gözüküçük, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA