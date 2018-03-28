Konya'da Su Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde su kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde su kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Elanur Bilgin'in (3), bir süre sonra gözden kaybolduğunu farkeden annesi, eşiyle çocuğunu aramaya başldı.
Küçük çocuğun cesedi, bir süre sonra babası tarafından evin önündeki su kanalında bulundu. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Küçük çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.