Konya'da su fiyatlarında artış yapılmadı KOSKİ Genel Müdürlüğü su faturalarının yüksek geldiği ve fiyat artışı yapıldığı yönünde paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

KOSKİ Genel Müdürlüğü su faturalarının yüksek geldiği ve fiyat artışı yapıldığı yönünde paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, su faturalarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince bazı yeni uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Su fiyatlarına 2020 yılında yapılan fiyat güncellemesinin iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Metreküp fiyatlarında herhangi bir yükselme olmamış bilakis 2019 yılı Aralık ayı fiyatlarıyla su hizmeti verilmeye devam etmektedir. İlave herhangi bir artış söz konusu değildir. 2020 yılı mart ayında uygulanmaya başlanan kademe uygulaması da nisan ayı itibari ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, abonelerin bu dönemde yaşadığı ekonomik zorluklara karşı destek olmak için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunlar kaydedildi:

"Tahmini faturalar hesaplanırken, geçmiş yılın aynı okuma dönemi veya mevcut okuma döneminden 2 ay öncesinin ortalaması alınarak, bunlardan en düşük olan metreküp kullanımı tahmini olarak yansıtılmıştır. Bu şekilde Nisan ve Mayıs aylarındaki faturalar en düşük kullanım üzerinden çıkarılmıştır. Ancak, salgın süresince abonelerimizin evlerinde yaşayan bireylerin daha uzun süre evde kalması ve temizlik gibi ihtiyaçların artmasına bağlı olarak su tüketimlerinde ciddi artışlar olmuştur. Bu kapsamda 2020 yılının ilk 3 ayında kullanılan su miktarı ile Nisan-Mayıs aylarında kullanılan su miktarı kıyaslanmayacak kadar artış göstermiştir. Haziran ayı itibari ile su sayaçlarınız, yerinde, kullanılan endekse göre sayaçlar üzerinden okunmaya başlanmış ve buna göre fatura düzenlenmiştir. Haziran ayında faturalar çıkarılırken Nisan ve Mayıs aylarında tahmini olarak en düşük kullanımdan yansıtılan kullanım miktarları haziran ayında sizlere verilen faturanın üst kısmında İlave-İade kısmında görüldüğü üzere düşülmektedir."

Kurum olarak sayaçların yerinde görülerek okuma sonrasında, sayaçlar üzerindeki endeksin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Eski aylara göre kullanımınızın artması ve nisan-mayıs aylarında da yüksek su tüketmenize rağmen düşük endeksten tahmini fatura çıkarıldığı için, Haziran ayında çıkan faturalarda yükseklik yaşanmaktadır. Şayet faturanızda size verilen son endeks ile ilgili bir hata var ise kurumumuza başvuru yapmanız durumunda gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Faturalarınız ile ilgili olarak Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında gecikme cezası uygulanmamaktadır. Salgın süresince kullanmış olduğunuz fazla tüketimlere bağlı olarak birikmiş olan metreküp fazlalığını çözmek için kurumumuzca farklı çalışmalar yapılması düşünülmüş, ancak sayaçlarınızın üzerindeki endekse bağlı yapılacak ayarlamaların tüm sistemimizi bozması ve daha sonraki aylarda da buna benzer sorunlar yaşanabilme ihtimali ortaya çıkma durumu olduğu için, sizlere çıkan faturalar için kurumumuzca talep edenlere taksitlendirme yaparak yardımcı oluyoruz. Temmuz ayı itibari ile ülkemizin bu salgında normalleşme dönemine girmesi ile su kullanımının normale dönmesi durumunda, bu dönemde çıkan faturalarda gözle görülür bir düzelme fark edilecektir."

Kaynak: AA