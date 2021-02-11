Su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı

11.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:27

Konya'da su arıtma cihazının filtrelerini değiştirdikleri evden para çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheliden ikisi gözaltına alındı.

Konya'da su arıtma cihazının filtrelerini değiştirdikleri evden para çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheliden ikisi gözaltına alındı.

Ev sahibinin talebi üzerine Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Hafız Ahmet Sokak'taki bir eve gelen iki kişi, su arıtma cihazının filtrelerini değiştirdikten sonra ücretini alıp evden ayrıldı.

Ev sahibi, bir süre sonra vestiyerde asılı duran ceketinin cebindeki 2 bin avro ile 3 bin liranın yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinden, şüphelilerin eve geldiği hafif ticari aracı tespit etti.

Polis, olaydan 8 gün sonra aracı Selçuklu ilçesindeki Fırat Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kontrolde araç sürücüsü M.Ç. (34) ile yanındaki M.Ö'nün (25) eve giren şüpheliler olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, olaya karışan diğer şüpheli İ.Ç'nin (22) yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı
Su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı
Su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı
Su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:26:59. #1.14#
title