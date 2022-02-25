Konya'da su arıtma cihazında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Konya'da su arıtma cihazında uyuşturucu ele geçirildi

AA, Mehmet Umay - Güncel
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Konya'da su arıtma cihazında uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ereğli'ye uyuşturucu getireceği belirlenen zanlıların içinde bulundukları araç kontrol noktasında durduruldu.

Araçtaki 4 su arıtma cihazının içinde 1 kilo 33 gram metamfetamin ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Uyuşturucu, Ereğli, Konya, su, Güncel, Haberler

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