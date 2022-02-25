Konya'da su arıtma cihazında uyuşturucu ele geçirildi
AA, Mehmet Umay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ereğli'ye uyuşturucu getireceği belirlenen zanlıların içinde bulundukları araç kontrol noktasında durduruldu.
Araçtaki 4 su arıtma cihazının içinde 1 kilo 33 gram metamfetamin ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Mehmet Umay - Güncel