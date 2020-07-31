Konya'da stadyumda bayram namazı
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Konya'da stadyumda bayram namazı

KONYA'da bayram namazı koronavirüs nedeniyle cami bahçelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda da kılındı.

Konya'da stadyumda bayram namazı
31.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:16

KONYA'da bayram namazı koronavirüs nedeniyle cami bahçelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda da kılındı. Statta kılınan namaza katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hemşehrilerinin bayramını kutladı. 

Kentte bayram namazı camilerin bahçelerinin yanı sıra Konya Büyük Şehir Belediyesi Stadı'nda toplu olarak kılındı. Namazın kılınacağı alana tek kullanımlık seccadeler, sosyal mesafe düzenine göre yerleştirildi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namaza Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Namaz sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, "Geçtiğimiz bayram koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememiştik. Bu bayramda Konya şehir stadımızda tüm vatandaşlarımızla beraber olmak üzere bayram namazını hep birlikte idrak ettik. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.


Kaynak: DHA

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