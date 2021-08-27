Konya'da sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Abdullah İşleyen (25) idaresindeki 42 AAU 056 plakalı otomobil, Veysel Karani Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mehmet Öztürk (23) ve Talha Andaç (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Andaç, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Andaç, İşleyen ve Öztürk'ün Konya 3. Ana Jet Üssü'nde sözleşmeli er olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Son dakika! Patlayıcı yüklü tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika! Patlayıcı yüklü tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Erol Bulut Arda Güler Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'da sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:34:51. #1.15#

title