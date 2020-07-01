Konya'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması KONYA'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin yolcu edilmesi sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu.

KONYA'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin yolcu edilmesi sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu. Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek askerlerin uğurlanması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Uğurlama sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Askerler de arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığa sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi.

Kaynak: DHA