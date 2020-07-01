Konya'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması
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Konya'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması

KONYA'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin yolcu edilmesi sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Konya'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması
01.07.2020 00:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:58

KONYA'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin yolcu edilmesi sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu. Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek askerlerin uğurlanması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Uğurlama sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Askerler de arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığa sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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