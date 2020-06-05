Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı

Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ikinci cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.

05.06.2020 23:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:39

Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı

KONYA - Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ikinci cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yumuşatılmaya başladı. 16 Mart'tan bu yana kapalı bulunan camiler geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. Bu kapsamda Konya'da hijyen, sosyal mesafe gibi kurallar da göz önünde bulundurularak ikinci cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Cuma namazlarının cami avlularında kılınacağının belirtilmesinin ardından yüzlerce vatandaş Mevlana Meydanında bir araya geldi. Vatandaşların sosyal mesafeye uyarak kıldığı cuma namazında cemaatin arası en az 1 metre olarak ayarlandı. Cuma namazı için Mevlana Meydanında yer bulamayan vatandaşlar yanında getirdikleri seccadelerini yollara ve kaldırımlara sererek cuma namazını kıldı.

Öte yandan, müftülük tarafından yapılan açıklamada ibadete başlaması uygun görülen camilerde namazın öncelikli olarak açık alanlarda kılınacağı, mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları ise cami içeresinde kılınabileceği ifade edilirken, cuma namazlarının ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde ya da açık alanlarda kılınabileceği belirtilmişti. Namaz için meydana gelen vatandaşlar ise toplu şekilde namaz kılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, korona virüs salgınının kısa sürede geçmesi temennisinde bulundu.

Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Haber
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik Demet Akbağ Seren Serengil Mehmet Aslantuğ
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 23:40:50. #1.15#
title