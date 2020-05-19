Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
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Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreniKONYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi.

Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
19.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:10

Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

KONYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, çelenk bıraktı. Törene ay yıldızlı maskeleri ile katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı kişiler de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak, saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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