Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
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Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:02
Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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