Konya'da sokakta tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi
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Konya'da sokakta tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

Konya'nın Meram ilçesinde sokakta tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Konya'da sokakta tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi
06.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:28

Konya'nın Meram ilçesinde sokakta tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yenibahçe Mahallesi'nde iki gün önce Nargül Ünver (36), Ahmet Ü. (47) ile dini nikahla yaşadığı evden taşındı.

Ahmet Ü, 17194 Sokak'ta karşılaştığı Ünver'e pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan A.Ü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen zanlının 44 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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