Konya'da sokak köpeklerinden kaçmak isterken otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaşadıklarını anlattı

KONYA (AA) - Konya'da okul yolunda sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan lise öğrencisi, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu göğüs kafesinde kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralanmalar oluşan 15 yaşındaki Seher Tunç, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evinde iyileşmeyi bekleyen Tunç, yaşadığı korku ve travmayı ailesinin desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde öğrenim gören Tunç, AA muhabirine, yolcu otobüsünden indikten sonra okula doğru yürümeye başladığını, bu sırada önüne bir köpek çıktığını söyledi.

İlk başta korkmadan yoluna devam ettiğini ifade eden Tunç, "Bu sırada diğer sokak köpekleri de üzerime gelmeye başladı. Yaklaşık 6-7 tane köpek olunca kaçmak istedim. Köpekler beni çevrelemişti ve biri pantolonumun paçasını ısırmaya çalıştı. Farkında olmadan yola atlamışım. Tam kaçacakken otomobil çarptı." ifadelerini kullandı.

Tunç, geçirdiği trafik kazası nedeniyle gözlerinin karardığını, kendisine geldiğinde ise etrafında insanları gördüğünü anlattı.

Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Tunç, "Göğüs kafesimde kırılar var. İlk başta bacaklarımı da hissetmiyordum, şu anda daha iyiyim. Okuldan pazartesi gününe kadar rapor aldım. Uzama ihtimali var. O bölgede daha önce de köpekler nedeniyle trafik kazaları yaşanmış. Oradaki köpeklerin uzaklaştırılmasını, barınaklara gönderilmesini istiyorum. Umarım yetkililer ilgilenir." diye konuştu.

"Kızım ölebilirdi"

Kızını hastanedeki tedavisinin ardından eve getiren baba Zakir Tunç ise haberi aldıklarında çok korktuklarını dile getirdi.

Vakit kaybetmeden hastaneye gittiklerini aktaran Tunç, "Hastanede otomobili süren kadınla tanıştık. Kadın bana kızımın yola atladığını, kazanın da bu şekilde gerçekleştiğini söyledi. Kendisi de çok korkmuş. Sağ olsunlar eşiyle bize destek oldular, 'Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız' dediler." ifadelerini kullandı.

Acılı baba Tunç, okul bölgelerinde sokak köpeklerinin başıboş gezmesinin doğru olmadığını savundu.

Olayın daha kötü sonuçlanabileceğini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Beterin beteri var. Allah korusun kızım ölebilirdi. Bunun hesabını kim verecekti? Yetkililer elini vicdanına koysun, ne gerekiyorsa yapsınlar. Bu bölgede buna benzer köpek saldırıları çokça olmuş. Köpekleri barınağa götürsünler. Onların sokaklarda başıboş bırakılmasının nelere mal olduğunu gördük. O hayvanlara da yazık. Bizim de canımızı yakıyorlar. Bugün bizim başımıza geldi, yarın da başkasının başına böyle bir olay gelebilir."