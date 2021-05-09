Konya'da sokak hayvanları tam kapanmada emin ellerde
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Konya'da sokak hayvanları tam kapanmada emin ellerde

Konya'da sokak hayvanları tam kapanmada emin ellerde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını da içine alan tam kapanma sürecinde kedi, köpek ve kuşları yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını da içine alan tam kapanma sürecinde kedi, köpek ve kuşları yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yıl boyu her gün yaklaşık 7 bin köpek ile 800 kedinin mama ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Korona virüs salgınıyla mücadelede Ramazan Bayramını da içine alan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için ek önlemler aldıklarını ifade eden Başkan Altay, doğayı bizimle paylaşan sahipsiz hayvanların bu süreçte aç kalmaması için yoğun gayret gösterdiklerini kaydetti. Başkan Altay, "Ekiplerimiz şehir merkezindeki 250 beslenme odağı ve 500 sulama istasyonuna sahipsiz köpekler için mama ve su bırakmaya devam ediyor. Ayrıca sokak kedileri ve kuşlar için de yemleme çalışması yapıyoruz. Tam kapanma sürecinde herkes evlerinde iken sahipsiz dostlarımızın yiyecek bulmakta zorlanmaması için hep birlikte gayret gösterelim. Bizler ilçe belediyelerimizle birlikte hayvanlar için çalışırken imkanı olan hemşerilerimin de uygun yerlere sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakmalarını rica ediyorum" dedi. - KONYA

Konya'da sokak hayvanları tam kapanmada emin ellerde
Konya'da sokak hayvanları tam kapanmada emin ellerde
Konya'da sokak hayvanları tam kapanmada emin ellerde
Konya'da sokak hayvanları tam kapanmada emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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