Konya'da sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmadı
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Konya'da sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarının aç kalmaması için derneklere ve gönüllü hayvan dostlarına bayram öncesi bin 800 kilo yem verirken, şehrin farklı noktalarında yemleme çalışmalarını da sürdürecek.

Konya'da sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmadı
23.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:35

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarının aç kalmaması için derneklere ve gönüllü hayvan dostlarına bayram öncesi bin 800 kilo yem verirken, şehrin farklı noktalarında yemleme çalışmalarını da sürdürecek.

Korona virüsle mücadele çalışmaları döneminde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 75 ton mamayı sokak hayvanları ile buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramında da sokak hayvanlarının aç kalmaması için tedbirlerini aldı. Alınan tedbirler kapsamında sokak hayvanlarına verilmek üzere Konya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara bayram öncesi bin 800 kilo yem veren Büyükşehir Belediyesi, bayram tatilinde de sahipsiz hayvanlar için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda da sokak hayvanlarının sahipsiz kalmayacağını belirtti. Bayram öncesi şehir merkezindeki 250 beslenme odağına hazır mama bırakıldığını, çalışmaların bayramda da devam edeceğini ifade eden Başkan Altay, "Büyükşehir olarak Ramazan Bayramı tatilinde de sokak havanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz sokak hayvanlarımız aç kalmasın diye besleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beslenme odaklarına düzenli olarak yem bırakmaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de Konya'daki sahipsiz hayvanlarımızı aç bırakmayacağız. Sokak hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlıkları da bizler için önemli. Acil durum ekiplerimiz yaralı ve hasta hayvanlarımızın tedavileri için 7/24 hizmete devam ediyor. Hemşehrilerimizden de bu süreçte bir ricamız olacak. Bu sıcak günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için evlerinin önünde uygun yerlere bir kap yemek, bir kap su bırakmayı ihmal etmesinler" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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