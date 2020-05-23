Konya'da sokak hayvanları bayramda da unutulmadı
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Konya'da sokak hayvanları bayramda da unutulmadı

Konya'da sokak hayvanları bayramda da unutulmadı Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarının aç kalmaması için derneklere ve gönüllü hayvan dostlarına bayram öncesi bin 800 kilo yem verirken, şehrin farklı noktalarında...

23.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:40

Konya'da sokak hayvanları bayramda da unutulmadı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarının aç kalmaması için derneklere ve gönüllü hayvan dostlarına bayram öncesi bin 800 kilo yem verirken, şehrin farklı noktalarında yemleme çalışmalarını da sürdürecek.

Korona virüsle mücadele çalışmaları döneminde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 75 ton mamayı sokak hayvanları ile buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramında da sokak hayvanlarının aç kalmaması için tedbirlerini aldı. Alınan tedbirler kapsamında sokak hayvanlarına verilmek üzere Konya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara bayram öncesi bin 800 kilo yem veren Büyükşehir Belediyesi, bayram tatilinde de sahipsiz hayvanlar için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakacak.

Konya'da sokak hayvanları bayramda da unutulmadı

Kaynak: İHA

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