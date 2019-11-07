Konya'da sokağa terk edilmiş ikiz bebekler ile bir çocuk bulunması

07.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:36

Konya'nın Meram ilçesinde, bir apartmanın girişinde terk edilmiş ikiz bebekler ile 2 yaşında bir çocuğun bulunmasına ilişkin, Suriye uyruklu anne ve baba ile yakınlarından 4 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Suriye uyruklu baba Muhammed El M, anne Rağde El M. ile olaya karıştıkları iddia edilen 4 akraba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine 1 Kasım'da, iki bebek ile bir erkek çocuk bırakılmıştı.

112 Acil Servis ekipleri, çocukları, ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüştü. Çocuklar bakım ve tedavinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çocuk evlerine nakledilmişti.

Polis, Suriye uyruklu baba Muhammed El M, anne Rağde El M. ile olaya karıştıkları iddia edilen 4 akrabayı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA