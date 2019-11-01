Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ile bir çocuk bulundu

01.11.2019 16:16

Konya'da bir apartmanın girişinde terkedilmiş ikiz bebek ile 2 yaşında bir çocuk bulundu.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine bırakılmış iki bebek ile bir kız çocuğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuk ile bebekleri, beton zeminde serili karton üstünde buldu. Sağlık ekipleri, yağmurdan ıslanan ve aç oldukları anlaşılan çocukların giysilerini değiştirip karınlarını doyurdu.

İlk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen biri kız biri erkek ikizlerin 1,5 aylık, kız çocuğunun ise 2 yaşında olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, kardeş oldukları tahmin edilen çocukların yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA