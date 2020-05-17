Konya'da sokağa çıkmaları kısıtlı yaşlılar, evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor
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Konya'da sokağa çıkmaları kısıtlı yaşlılar, evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar, Vefa Sosyal Destek gruplarına dahil edilen berberler tarafından evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor.

Konya'da sokağa çıkmaları kısıtlı yaşlılar, evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor
17.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:10

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar, Vefa Sosyal Destek gruplarına dahil edilen berberler tarafından evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor.

Vefa Sosyal Grubu çalışmalarına ilçede faaliyet gösteren berberleri de dahil eden İlçe Kaymakamlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde kuaförlük hizmeti vermeye başladı.

Mahallelerde evlerinin önüne inen ya da bahçesine çıkan vatandaşların, maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uyan berberler tarafından ücretsiz bayram tıraşları yapılıyor.

Derebucak İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanı Ali Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların her türlü temel ihtiyaçlarının karşılanmasından maaşlarının teslim edilmesine kadar tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Vatandaş uygulamadan çok memnun

İlçe Kaymakamlığı olarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi güzel bir projeye imza attıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların bayram tıraşı ihtiyacı için ikamet ettikleri adreslerine berber hizmeti götürmeye başladık. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnun kaldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarla onların da hayır dualarını almaktayız. Kaymakamımız Coşkun Doğan bey başkanlığında yaptığımız bir toplantıda bu projeyi Derebucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak hayata geçirme kararı aldık. Uygulama kapsamında Vefa çalışma gruplarına dahil edilen berberlerimiz, tüm masrafları Kaymakamlığımız tarafından karşılanmak kaydıyla, vatandaşlarımızı evlerinin önünde, bahçesinde, açık havada Kovid-19 ve hijyen kurallarına uyarak tıraşlarını gerçekleştirmektedir."

"Rüyada bile görsek inanamazdık"

Uygulama kapsamında evinin önünde tıraş edilen 76 yaşındaki Alim Daban, "Rüyada bile görsek inanamazdık. Yaklaşan bayram için nasıl tıraş olacağımı düşünüyordum. Kaymakamımızdan, en üst kademedeki Cumhurbaşkanımıza kadar herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Evinin önünde tıraş olan Durmuş Aslan da böyle bir uygulamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirerek, "Dışarıya çıkamayınca nasıl tıraş olacağımızı kara kara düşünüyorduk. Kaymakamımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berber Mustafa Üzümcü ise Vefa Sosyal Destek grubu çalışmalarına dahil edilmesiyle kendisine ayrılan dış mahallelerde bayram tıraşı mesaisine başladıklarını belirterek, "Bize verilen listedeki tüm yaşlılarımızın bayramdan önce tıraşlarını inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Onları evlerinin önünde, bahçelerinde kiraz ağacı altında tıraş etmekten de büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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