Konya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza uygulandı
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Konya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza uygulandı

09.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:44
Konya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza uygulandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, kuralları ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza kesildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, kuralları ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hortu Mahallesindeki bir kahvehanenin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

Ekipler, kahvehanedeki 11 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 38 bin 159 lira idari para cezası uyguladı.

Kahvehanedeki denetimde bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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