Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
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Konya, Güncel

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyulduKONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

12.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:57
Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu

KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu, 31 ilçesi bulunan Konya'da yasağa uyuldu. Sokaklarda sessizlik hakim olurken, yasağa uymayanlar hakkında da polis tarafından idari para cezası uygulandı.

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu

Kaynak: DHA

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