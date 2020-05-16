Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis denetim yaptı Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis denetim yaptı Konya'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin bir çok noktasında polis denetimlerin sürdürdü.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis denetim yaptı

KONYA - Konya'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin bir çok noktasında polis denetimlerin sürdürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında bulunan Konya'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri, kentin bir çok noktasında uygulama yaptı. Polis ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen denetimde, izinleri bulunmayan ve maske takmayan sürücülerle vatandaşlara ceza işlem uygulandı.

Kaynak: İHA