Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası

13.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:04
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası

Konya'nın Kulu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, arazide piknik yaptıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, arazide piknik yaptıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği Karşıyaka Mahallesi'nde, 5 kişinin kısıtlamaya rağmen boş bir arazide mangal yaktığını tespit etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye, maske takmama, sosyal mesafeye uymama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti
Ankara'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden 1668 kişiye ceza
Ankara'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden 1668 kişiye ceza
Son dakika gündem: Bitmesine saatler kala karantinayı ihlal eden kişiye para cezası uygulandı
Son dakika gündem: Bitmesine saatler kala karantinayı ihlal eden kişiye para cezası uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Bakan Çocuk Aralık Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 14:04:28. #1.14#
title