Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 kişiye işlem yapıldı
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Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 kişiye işlem yapıldı

08.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:04
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 kişiye işlem yapıldı

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 5 Şubat Cuma akşamı başlayıp 8 Şubat Pazartesi sabahı sona eren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 kişiye işlem yapıldı.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 5 Şubat Cuma akşamı başlayıp 8 Şubat Pazartesi sabahı sona eren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 kişiye işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ve trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda 107 gram uyuşturucu madde, 15 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 26 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Bu suçlarla ilgili 33 kişiye işlem yapıldı. Hırsızlık, gasp ve çeşitli suçlardan aranan 178 kişi yakalandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde de sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 kişiye işlem yapıldı. 2 umuma açık iş yeri faaliyetten men edilerek, 1 iş yeri sorumlusuna "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak" ve 1 iş yeri sorumlusuna "mühür bozma" suçundan adli işlem yapıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde 731 sürücüye hız sınırı ihlali, 327 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 380 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 6 sürücüye alkollü araç kullanmak, 8 sürücüye fazla yolcu taşımaktan işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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