Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor
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Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor

21.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:55
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi çerçevesinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Polis, sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini incelendi, yasağa uymayanlara ihlalden işlem yapıldı.

Kentte denetimler sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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