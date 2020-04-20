Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında "drift" yapan sürücü hakkında yakalama kararı Konya'da geçen hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak boş caddelerde "drift" yapan sürücü hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.

Konya'da geçen hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak boş caddelerde "drift" yapan sürücü hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılıgˆı Medya İletişim Bu¨rosu'ndan yapılan ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Basın yayın kurulus¸larında yer alan 'Konya'da yasagˆı deldi, drift yaptı' haberine konu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yapılan sorus¸turma kapsamında; Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımızın talimatı ile sosyal paylas¸ım sitesinde 'Polise yakalanmadan ekmek alma bahanesi ile dışarı c¸ıkacagˆını' belirten ve cadde u¨zerinde 'drift' atarak arac¸ kullandıgˆı Konya I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Siber Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce tespit edilen s¸u¨pheli D.G. isimli s¸ahıs hakkında TCK 179/2 (Trafik Gu¨venligˆini Tehlikeye Sokma) maddesi geregˆince sorus¸turma bas¸latılmıs¸ olup şu¨pheli hakkında yakalama ve go¨zaltı talimatı verilmekle, Konya Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımızca yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecegˆi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçen hafta sonu sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin D.G'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamaktan 1516 lira idari ceza uygulamıştı.

Kaynak: AA