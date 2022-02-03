KONYA (İHA) - Konya'da Şivlilik geleneği yaşatılıyor

Kapı kapı dolaşan çocuklar hediyelerini topladı

KONYA Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik Geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ellerinde poşetlerle, "Şivlilik" diyerek kapı kapı hediyelerini topladı.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneğinin hazırlıkları günler öncesinden başladı. Vatandaşlar çocuklara hediye edilecek çeşitli atıştırmalıkları alışveriş yaparak evlerinde hazır etti. Sabah saatlerinde ise çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topladı. Sokaklarda şeker, çikolata toplayan çocuklar, mutluluklarını dile getirdi. Bazı aileler çocukları ile birlikte geleneği yaşatmak için çocuklarla şeker topladı.

Çocuklara iş yerinden şivlilik dağıtan ve bu geleneklerle eski günleri hatırladıklarını dile getiren Enes Çakır (35), "Biz de çocukluğumuzda şivlilik toplardık ve çok hoşumuza giderdi. Eskiden tabii bu kadar çeşitli ürünler yoktu. Bizim zamanımızda kırık leblebiler, üzüm ve gofretler vardı onları toplardık. Şimdi çocukları görünce o günler aklıma geldi. Gerçekten bu gelenek Konya'mızın en güzel adeti. Bundan dolayı da Konyalı olmaktan gurur duyuyorum. Bu gelenek Konya'dan başka bir yerde yok. Kandilin, bu hayırlı günlerin çocukların milli ve manevi değerlerini bu vesile ile tanımasına vesile oluyoruz" dedi.

"Bu geleneklerimiz çocuklarımıza örnek olsun"

Çocuklarıyla beraber şivlilik için dışarıya çıkan ve bu manevi geleneği çocuklarına öğretmeye çalıştığını anlatan Sıla Tanı, "Bu gelenek çok güzel, özellikle çocukları çok mutlu ediyor. Sabahın erken saatinde uyandılar ve şivlilik toplamaya başladılar. Konya'ya özgü çok güzel bir gelenek bence. Çocuklarımız bu sayede hem kandil kutlamasını yapıyorlar, hem de mübarek kandilimize daha güzel başlıyoruz bu şekilde herkesin kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Apartman sakinleri tarafından çocuklar için alınan hediyeleri çocuklara dağıtan site görevlisi Mehmet Gölcük (63), "Eskiden beri devam ediyor bu geleneklerimiz. Sağolsun komşularımızın hepsi aldı, geldi buraya yönetim olarak teslim ettiler. Biz de çocuklarımıza dağıtıyoruz. Allah'ım bu günlere tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Bu geleneklerimiz çocuklarımıza örnek olsun. Atadan, dededen bu günlere kadar bu şekilde geldi, bu şekilde de gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Şivlilik toplayan çocuklar ise erken saatlerde hazırlanarak dışarıya çıktıklarını, şivlilik topladıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Şivlilik'te çocuklar hatırlanıyor, mutlu ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Alanında kayıt altına alınan Şivlilik Geleneği hakkında şu bilgiler veriliyor:

"Şivlilik, Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk Perşembe'sini Cuma'ya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya'da bu güne 'ilk namaz' adı da verilir. Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkarak bu günün geleceğini, trampetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, yol ortasına gerilen ipe fenerini asar, bütün dükkanlar rengarenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla donatılır. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılırlar. Regaip Gecesinin sabahı ellerine birer torba alan çocuklar kapıları çalmadan içeriye girer;

Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek. Şivliliiiiik... diye bağrışırlar. Ev sahibi önceden hazırlanan kuru üzüm, leblebi, incir, iğde gibi çerezlerden ve günümüzde daha çok şekerlemelerden çocuklara dağıtır. Aynı gün, hemen her evde, yağda kızartılmış mayalı hamurdan 'bişi' yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası ilave edildiği de olur. Bişiler komşulara dağıtılır. İkindi ile akşam namazı arasında mezar ziyaretleri yapılır, yatsı namazında camilerde mevlit okunur. Şivlilik günü aile büyükleri, komşu ve akraba ziyaretleri yapılır, 'namazın mübarek olsun' temennisinde bulunulur. Bu ziyaretler sırasında önce yemek, ardından da çerez ve meyvelerden oluşan Şivlilik ikramı yapılır. Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği Şivlilik, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenek olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir."