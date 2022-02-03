Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali"nde fener alayı coşkusu yaşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali"nde fener alayı coşkusu yaşandı

AA, Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Konya'da

Konya'nın Selçuklu ilçesinde üç ayların gelişini kutlamak için gerçekleştirilen "Şivlilik Çocuk Festivali"nde fener alayı düzenlendi.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde üç ayların gelişini kutlamak için gerçekleştirilen "Şivlilik Çocuk Festivali"nde fener alayı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, binlerce çocuk aileleriyle birlikte eğlenceli zamanlar geçirdi.

Festival, illüzyon gösterileri, balon gösterisi ve kukla oyunlarının ardından sona erdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yüzyıllardır süren geleneği festivale dönüştürdüklerini söyledi.

Çocukların yoğun ilgisini mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Pekyatırmacı, "Festivalin ilk günündeyiz ama bütün salonlarımız, bütün organizasyonlarımız hepsi dolu. Tüm ailelere ve çocuklara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sizi seviyoruz, sizinle ilgili yaptığımız her şey bize mutluluk veriyor. Yüzyıllardır devam eden geleneği hep birlikte artık bir festivale dönüştürmüş olduk. İnşallah bundan sonraki yıllarda Selçuklu Belediyesi olarak şivlilik çocuk festivalini inşallah her yıl gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat

Festival, Selçuklu, Konya, Çocuk, Kültür Sanat, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title