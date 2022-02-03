Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali"nde fener alayı coşkusu yaşandı

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde üç ayların gelişini kutlamak için gerçekleştirilen "Şivlilik Çocuk Festivali"nde fener alayı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, binlerce çocuk aileleriyle birlikte eğlenceli zamanlar geçirdi.

Festival, illüzyon gösterileri, balon gösterisi ve kukla oyunlarının ardından sona erdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yüzyıllardır süren geleneği festivale dönüştürdüklerini söyledi.

Çocukların yoğun ilgisini mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Pekyatırmacı, "Festivalin ilk günündeyiz ama bütün salonlarımız, bütün organizasyonlarımız hepsi dolu. Tüm ailelere ve çocuklara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sizi seviyoruz, sizinle ilgili yaptığımız her şey bize mutluluk veriyor. Yüzyıllardır devam eden geleneği hep birlikte artık bir festivale dönüştürmüş olduk. İnşallah bundan sonraki yıllarda Selçuklu Belediyesi olarak şivlilik çocuk festivalini inşallah her yıl gerçekleştireceğiz." diye konuştu.