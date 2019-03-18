Konya'da Silodan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'da Silodan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde silodan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Konya'da Silodan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde silodan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki çelik silo inşaatında çalışan Mehmet Keleş (21), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Keleş, olay yerindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keleş'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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