Son dakika haber | KONYA'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 15 GÖZALTI

KONYA'da Özel Harekat Polisi eşliğinde yapılan operasyonda silahlı suç örgütü kurarak, tefecilik ve yağma olaylarına karıştığı öne sürülen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı' suçu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de suç örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu örgütün liderliğini A.Ç.'nin yaptığını saptadı. Ardından bugün Özel Harekat Polisi eşliğinde daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen A.Ç. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 750 gram toz esrar, 4 tabanca ve 90 mermi, 9 av tüfeği, işledikleri suçlardan elde ettikleri değerlendirilen 193 bin lira para ve 1 milyon TL değerinde çok sayıda senet ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.