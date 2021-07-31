Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
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Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cenazeleri, merkez Karatay ilçesinden Saraçoğlu Mezarlığına getirildi.

Cenaze namazları kılınan kurbanların tabutları bir süre omuzlarda taşındı, dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Dedeoğulları ailesinin yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir ve AK

Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Partili milletvekilleri, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki CHP heyeti, MHP, İYİ Parti, HDP ve BBP'nin yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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