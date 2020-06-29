Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı Konya'da kız arkadaşının babası ile konuşmaya giden genç ve arkadaşı, tüfekle baba ve oğlunu yaraladı.

Konya'da kız arkadaşının babası ile konuşmaya giden genç ve arkadaşı, tüfekle baba ve oğlunu yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (40) kızının erkek arkadaşı S.K'yı (15) arayarak konuşmak için evlerinin bulunduğu adrese çağırdı. Bunun üzerine S.K. yanına arkadaşı Y.C.U'yu (16) alarak adrese gitti. Burada tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C.U. tüfekle baba ve oğluna ateş açtı. Çıkan saçmalardan E.A. bacağından, oğlu H.A. başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın meydana geldiği yerde park halinde bulunan bazı araçlarda da isabet eden saçmalardan hasar oluştu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve oğlu ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.A'nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli S.K. ile Y.C.U'yu yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA