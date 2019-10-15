Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

15.10.2019 10:24

Konya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Selimiye Caddesi'ndeki çay ocağında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur A. ile arkadaşı Emre G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Başından yaralanan Uğur A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA