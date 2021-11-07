KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ,3 YARALI - Haberler
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KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ,3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker öldü, 3 kişi yaralandı.

KONYA (DHA) - KONYA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokakta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Toker Meram Tıp Fakültesinde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ,3 YARALI

KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ,3 YARALI

KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ,3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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