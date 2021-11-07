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Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da bir kişi tartıştığı şahsı silahla yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Konya'da bir kişi tartıştığı şahsı silahla yaralandı. Kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi Fatih Mahallesi Kesmetaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir iş yeri önünde sanayide oto tamirci olan Nihat S. ile Hakan T. ile arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Nihat S. yanında bulunan silahla Hakan T'ye ateş ederek bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hakan T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli Nihat S. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Nihat S, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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