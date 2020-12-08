Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Eski Buğday Pazarında, Serkan D. ve Emrah U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Demirkol, Emrah Uysal'ı silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emrah U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Serkan D'yi silahıyla birlikte yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler