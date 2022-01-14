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Konya'da silahla yaralanan kişi öldü

Konya'da silahla yaralanan kişi öldü
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahla ağır yaralanan kişi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahla ağır yaralanan kişi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Önceden aralarında husumet bulunan Rahmi D. (17) ile Mustafa Aydın (22) ve Ali Fuat Dağdan (20), Konya Caddesi'nde karşılaştı. Rahmi D, Mustafa Aydın ve Ali Fuat Dağdan'a silahla gelişigüzel ateş etti.

Yaralanan Mustafa Aydın, Kadınhanı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Aydın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın cenazesi otopsi işlemi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Rahmi D, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Rahmi D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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